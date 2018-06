207 kilometer per uur op Merchtemsesteenweg...

Bij een snelheidscontrole op de Merchtemsesteenweg in Meise werd een voertuig geflitst dat daar voorbijreed met een snelheid van 207 kilometer per uur. Dat is maar liefst 137 kilometer per uur te snel...

Op 28 mei was er een snelheidscontrole op de Merchtemsesteenweg in Meise. In totaal reden er 844 voertuigen voorbij het flitstoestel. 120 of 14 % van de bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur.

6 Chauffeurs reden sneller dan 100 kilometer per uur. Het ging om snelheden van 105, 107, 112 en 113 kilometer per uur. Eén bestuurder was blijkbaar zo gehaast dat hij geflitst werd met een snelheid van 207 kilometer per uur. Het is op korte tijd al het tweede voertuig dat op dezelfde plaats met zo'n hoge snelheid voorbijflitst. Een aantal geleden was er zelfs een 'record' van 208 kilometer per uur...