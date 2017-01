21 dieren gestorven door ondervoeding in Overije

In Overijse is door de politie een geval van dierenmishandeling ontdekt. In een stal in een boerderij ontdekten de speurders 16 dode runderen. Een dierenarts die werd opgetrommeld liet nog eens 5 andere dieren inslapen omdat ze er slecht aan toe waren. 22 andere dieren waren ook ondervoed maar konden gered worden.