2,2 miljoen euro voor woon-werkverkeer met de fiets

Met de fiets naar het werk, vaak een initiatief dat van de werknemer zelf komt. De Vlaamse regering biedt nu de mogelijkheid om werkgevers zelf een aanlokkelijk fietsaanbod te laten uitbouwen. 2,2 miljoen euro, afkomstig uit het Pendelfonds dat zich toespitst op fietsprojecten, moet meer mensen op de fiets zien te krijgen. "We willen dat de werkgever ook over gaat naar het stimuleren van de werknemers om over te schakelen op de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Enerzijds gaan we ervoor zorgen dat er een financiële tussenkomst is bij de aanschaf van bedrijfsfietsen. Bedrijfswagens zijn financieel aantrekkelijk voor werkgevers. We willen ervoor zorgen dat bedrijfsfietsen dat ook worden. Het tweede is natuurlijk het fietsgebruik. Een fiets aanschaffen is natuurlijk niet voldoende als je die werknemers wilt aanmoedigen om de fiets te gebruiken.”

