22 vrijgezellen houden Valentijn-speeddate in bed in Dilbeek

Naar aanleiding van Valentijn organiseerde datingbureau Smartvibes maandagavond een grote nationale speeddateavond. Ook de locatie was zeer uitzonderlijk want de zoektocht naar de ware werd georganiseerd in de vestigingen van de slaapwinkelketen Sleeplife. 200 mannen en vrouwen gingen daar op zoek naar een partner voor Valentijn door met elkaar in bed te kruipen.

In de vestiging van Sleeplife in Dilbeek kwamen 11 single mannen en vrouwen opdagen. En allemaal hadden ze dezelfde hartenwens: namelijk op de vooravond van Valentijn nog een geschikte partner aan de haak slaan. “Tijdens de speeddates die we organiseren zitten mensen doorgaans aan een tafeltje. Hier liggen ze dus effectief in een bed waar ze gedurende 7 minuten een gesprek kunnen voeren met een andere partner”, verduidelijkt Christian Van Haele van Smartvibes. Alle vrouwen en mannen daten één keer met elkaar wat dus neerkomt op 11 speeddates per persoon. Na iedere date vullen de deelnemers een formulier in waarbij ze elkaar beoordelen. Of dit in Dilbeek ook geleid heeft tot nieuwe relaties zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.