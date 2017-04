2.200 ha zonevreemd bos in Vlaams-Brabant wordt beschermd

Vlaanderen telt zo’n 185.000 hectare bossen in Vlaanderen. Ongeveer 1/3 is echter zonevreemd en ligt in een gebied dat is ingekleurd als bouwgrond, industriezone of recreatiegebied. Sommige van deze zonevreemde bossen zijn echter vanuit ecologisch standpunt zeer waardevol. Daarom heeft de regering beslist om 12.262 ha te beschermen als waardevol.

Binnen de 60 dagen start het openbaar onderzoek. Belanghebbende kunnen vanaf dan hun eventuele opmerkingen en bezwaren formuleren.

Bos+; Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu reageren alvast zeer enthousiast. “Dit is een historische stap voorwaarts voor de bescherming van bos in Vlaanderen”, aldus de organisatie in een gemeenschappelijk persbericht. “Bossen zijn cruciaal voor onze toekomst. Als klimaatbuffer, voor onze gezondheid of als gezonde plek om te ontspannen. Bosbehoud is een belangrijke eerste stap. Bosuitbreiding is de volgende”, zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt. De bescherming is volgens de verschillende instanties ook noodzakelijk als je weet dat Vlaanderen met een bosindex van zo’n 10 à 13 procent één van de bosarmste regio’s in Europa is.