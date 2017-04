22ste Afrika Filmfestival in Vlaams-Brabant

Met het festival willen de initiatiefnemers voor Afrikaanse filmproducenten het pad effenen naar de Europese markt. Anderzijds wil het festival het publiek confronteren met nuancerende beelden van Afrika in al zijn aspecten. Het Afrika Filmfestival doet dit niet enkel met films maar ook met tentoonstellingen en workshops.

Steeds meer gemeenten verlenen hun medewerking en organiseren allerlei activiteiten. In onze regio zijn dat onder meer Alsemberg, Asse, Gooik, Halle, Londerzeel, Overijse, Merchtem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Zemst participeren aan het festival. Naast in voornamelijk Vlaams-Brabantse steden en gemeenten zijn er ook tal van vertoningen en activiteiten in Brussel, Gent, Maaseik en Mechelen Voor een overzicht van alle films kan je terecht op de website van het Afrika Filmfestival.