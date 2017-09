23-jarige man opgepakt die website Brussels Airlines hackte

De politie heeft een 23-jarige jongeman uit Mechelen opgepakt die de websites van verschillende luchtvaartmaatschappijen heeft gehackt. Het was Brussels Airlines die als eerste een klacht indiende. Dat meldt VRT Nieuws.

Door de websites te kraken slaagde hij er het afgelopen anderhalf jaar in om tientallen vliegtuigtickets kosteloos te bemachtigen bij onder meer American Airlines, Lufthansa en Brussels Airlines. Na een klacht van Brussels Airlines werd een onderzoek geopend dat leidde naar de 23-jarige man uit Mechelen. Hij werd opgepakt en zal vrijdag al voor de raadkamer verschijnen. Tijdens een huiszoeking werden ook computers en laptops in beslag genomen.

‘Websites hacken’ zit de jongeman duidelijk in het bloed. Als minderjarige had hij onder meer het informaticasysteem van het toenmalige bioscoopcomplex Utopolis gekraakt. Hij had alle plaatsen gereserveerd zodat hij samen met een vriend alleen naar de film kon kijken.