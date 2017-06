234 filialen Colruyt worden lage-energiewinkels

Over een periode van 12 jaar worden 234 winkels gerenoveerd tot lage-energiewinkels. Het gaat om bijna de helft van alle winkelpanden waar Colruyt eigenaar van is. “Energiebesparend renoveren houdt in dat we elke winkel luchtdichter afwerken en de technieken herzien waar nodig", zegt Koen Baetens, directeur van de technische dienst van Colruyt Group. "Dankzij deze investering zal de CO2-uitstoot van heel de groep met maar liefst 4 % zakken. Dat komt overeen met wat 1.975 gezinswoningen jaarlijks voor hun verwarming uitstoten", aldus Baetens. Ook worden nieuwe duurzame technieken geïntroduceerd in de winkels. Zo zullen warmtepompen kunnen instaan voor warm water, zullen de koelinstallaties werken op propeen- of propaangas en zal de verwarming draaien op warmterecuperatie uit de koeling. Die nieuwe technieken maken gebruik van 100 % groene elektriciteit. Alle fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas worden dus geweerd. Ook de nieuwe filialen die Colruyt bouwt, zijn lage-energiewinkels.