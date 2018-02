24 jaar cel voor moord op Brusselse rechtenstudent

Het hof van assisen van Brussel heeft 2 jongemannen veroordeeld tot 24 jaar opsluiting voor de moord op een Brusselse rechtenstudent. De daders hadden de student vermoord en nadien in stukken gesneden en lichaamsdelen achtergelaten in Dilbeek. De openbare aanklager had een levenslange celstraf geëist.

In juni 2015 vonden gemeentearbeiders de romp van een lichaam op de grens tussen Wemmel en Jette. Een tatoeage op de romp kwam overeen met de tatoeage in een opsporingsbericht. Al snel werd duidelijk dat het slachtoffer de Albanese ULB-student Xhuliano Brahimllari was. Het onderzoek leidde naar een vriend van het slachtoffer, die 2 weken na de vondst werd ingerekend. ZIjn kompaan van 23 gaf zichzelf nadien aan bij de politie. Intussen werden ook de andere lichaamsdelen gevonden, deze keer in Brussel.

Onderzoek wees uit dat de mannen de moord een tijdlang op voorhand hadden beraamd. Ze hadden materiaal gekocht om het lichaam te versnijden in Koekelberg, waar de moord gepleegd werd. Eén van de beschuldigden was een fan van de televisiereeks 'Dexter' en liet zich daardoor ook inspireren.

De 2 daders en het slachtoffer kenden elkaar goed. Ze runden samen een drugshandeltje en kweekten cannabis in het appartement in Koekelberg. De 2 beschuldigden bekenden de feiten, al is er onduidelijkheid over de preciese rol en wie wat deed. Het hof van assisen veroordeelde beiden tot 24 jaar cel.