2,5 jaar cel gevraagd voor portier die Affligemnaar Krauch in elkaar sloeg

Het Openbaar Ministerie eist een effectieve celstraf van 2,5 jaar voor de man die Pieter Krauch in elkaar sloeg. De ultraloper uit Affligem kreeg het in de nacht van 28 en 29 augustus van vorig jaar aan de stok met de portier van een West-Vlaamse discotheek.

Wat begon als een banale discussie over ongepaste kledij, liep volledig uit de hand. De portier sloeg Krauch vol in het gezicht waardoor die van een trap 4 meter naar beneden tuimelde, met breuken aan schedel, oogkas, schouder en bekken tot gevolg. De ultraloper uit Affligem lag 10 dagen in coma en moest nadien maandenlang revalideren. De portier had op het moment van de feiten geen geldige licentie. Maar hij blijft volhouden dat hij Krauch wel een klap uitdeelde, maar niet vol in het gezicht sloeg. Ook ontkent de man dat hij Krauch nadien niet zou geholpen hebben. Naast een celstraf van 2,5 jaar riskeert de portier ook een boete van 1.500 euro. Uitspraak op 13 februari.

Eind vorige maand vertelde Pieter in een gesprek met RINGtv hoe hij uit coma ontwaakte en terugvocht. Pieter loopt ondertussen opnieuw en dat is, na wat hij heeft meegemaakt, een onwaarschijnlijke prestatie. Bekijk hieronder opnieuw de reportage. (vanaf 01'05)