25 Jaar Dienst Luchtsteun gevierd in Melsbroek

Het Luchtsteun Detachement werd opgericht in 1933 binnen de toenmalige rijkswacht. In 2001, wanneer de Rijkswacht verdwijnt als gevolg van de politiehervorming wordt dat de Dienst Luchtsteun van de Federale Politie, kortweg DAFA. In zijn 25-jarig bestaan voerde de luchtsteun zowat 35.000 opdrachten uit, dagelijks hangt er gemiddeld gedurende 6 uren een DAFA-helikopter in de lucht.

Op de viering gisteren werd de nieuwe helikopter van de dienst voorgesteld, een Mac Douglass 902. Mayline Degeyter is meter van het toestel, zij mocht de sleutel overhandigen aan de bemanning. In 2016 werd het toen 3-jarige meisje vermist in de buurt van Flémalle in de provincie Luik. De Luchtsteun rukte uit vanuit Melsbroek en het meisje werd gered.