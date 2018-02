2,5 jaar na de brand: chiro Humbeek viert nieuw onderkomen

In oktober 2015 brandden de lokalen van de chirojongens 'Apollo 8' in de Meiskensbeekstraat in Humbeek af. De 120 leden konden na overleg met de gemeente terecht in de Gemeentelijke Basisschool De Mozaiek, waar ook tijdelijke containers werden geplaatst. Daar werden tot vorige week elke zondagnamiddag chiro-activiteiten georganiseerd. Maar vanaf nu zondag verandert dat.

Volwassen Begeleider Etienne Van Lindt: "Dankzij de steun van zovele vrijwilligers, plaatselijke handelszaken, leden en ouders, zijn de nieuwe lokalen een feit. Daar hebben vele mensen toe bijgedragen.We werden via diverse kanalen geholpen met giften, materiaal, werkkrachten, morele en andere steun. Er waren ook succesvolle benefietacties. Vanaf nu kunnen de chirojongens weer elke zondag in hun thuisbasis doorbrengen. te vinden. Vanaf deze zomer kunnen er ook opnieuw zomerkampen voor andere jeugdverenigingen doorgaan."

Zaterdag om 14 uur staat de officiële opening van de nieuwe lokalen door het gemeentebestuur gepland. Dat gaat gepaard met muziekoptredens en kinderanimatie. Zondag wordt een XXL-chirozondag met tal van speciale activiteiten en om 18u een kampvuur met pannenkoeken en soep. De chiro nodigt iedereen daarop uit.