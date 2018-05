250 extra parkeerplaatsen aan drie Pajotse treinstations

De treinstations van Tollembeek, Herne en Sint-Martens-Bodegem zijn de voorbije jaren alsmaar populairdere haltes geworden met heel wat extra reizigers, maar de parkeerplaatsen stegen niet mee. Tot nu: Herne krijgt straks 130 extra parkeerplaatsen, Tollembeek 100 en Sint-Martens-Bodgem 20.

De uitbreiding is mogelijk doordat Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met de federale overheid, die bevoegd is voor NMBS-stations. In dat akkoord staat dat Vlaanderen kan investeren in extra capaciteit bij treinstations en de werken mag coördineren. Daardoor zullen de werken sneller kunnen starten.

"Velen hebben de wagen nodig voor taken voor of na het werk. Die mensen kunnen de wagen niet laten staan voor openbaar vervoer of fiets voor het hele woon- werktraject. Wél kan je hen verleiden om die wagen te laten staan op weg naar het werk, als je vlotte overstapplaatsen biedt op combiparkings. Zo kunnen ze auto of fiets veilig achterlaten en met openbaar vervoer of fiets vlotter en comfortabeler naar het werk in plaats van aan te schuiven in de file," zegt Weyts.

De parkeerplaatsen aan de NMBS-stations komen er bovenop de 5.000 autoparkeerplaatsen en 7.500 fietsparkeerplaatsen die Weyts wil creëren over 45 combiparkings in de Vlaamse Rand.