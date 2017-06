25.000 euro ontvreemd uit Fenikshof in Grimbergen

De inbraak dateert al van 10 mei en was volgens de uitbater van het Fenikshof goed voorbereid. Zo sloegen de dieven hun slag op de enige avond van de week dat er veel geld in de kluis zit. De buit bedraagt 25.000 euro. Om niet opgemerkt te worden door bewakingscamera's op de benedenverdieping, braken de dieven via het dak in. Waarom ze nadien het hele bureau kort en klein sloegen, blijft voorlopig een raadsel. Een camera iets verderop in de straat heeft de vermoedelijke daders wel kunnen filmen. Politie en parket onderzoeken nu die beelden.