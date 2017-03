255 kinderen krijgen geen school toegewezen in Dilbeek

255 kinderen hebben geen plaatsje kunnen bemachtigen in de Dilbeekse scholen. Dat blijkt uit cijfers van het gemeentebestuur. Dilbeek vraagt aan de Vlaamse overheid om erkend te worden als capaciteitsgemeente. Zo kan de gemeente extra financiële middelen krijgen om klassen of scholen te bouwen.

De kampeertoestanden zijn van de baan in Dilbeek dankzij het centraal aanmeldingsregister. Dat is sinds 2013 van kracht. Maar het capaciteitsprobleem is daarmee niet opgelost, zo blijkt. “We kunnen aan ongeveer 255 kinderen nergens een plaats toewijzen. Onder hen ook 100 kinderen uit Dilbeek zelf”, verduidelijkt Jef vanderoost, schepen van Onderwijs.

Ook voor de instapklas en het eerste leerjaar heeft de gemeente voor zo’n 10 kinderen uit Dilbeek nergens nog een plekje gevonden. Dilbeek wil daarom erkend worden als capaciteitsgemeente om zo te kunnen rekenen op structurele ondersteuning.

De capaciteitsmonitor, op basis waarvan de verdeling is gebeurd, schat de situatie in Dilbeek volgens Vanderoost verkeerd in. “Bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en de aangroei van het aantal leerlingen wordt daarin zwaar onderschat. Zo hebben we vandaag 500 kinderen meer dan 5 jaar geleden die niet voorspeld waren in de capaciteitsmonitor”, aldus Vanderoost. Dilbeek heeft het probleem al aangekaart bij de Vlaamse overheid en zoekt intussen naar andere manieren om extra capaciteit te creëren.