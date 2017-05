26 Vlaams-Brabantse bedrijven zoeken medewerkers via kortlopende stage

Het Welt-traject, wat staat voor werk-ervarings-leertrajecten, duurt zeven maanden en vraagt een groot engagement van de deelnemende bedrijven. Samen met VOKA wordt er een actieplan opgesteld en wordt er een opleidingsplaats gecreëerd en ingevuld. Welt richt zich op bedrijven die worstelen met het vinden en houden van geschikte kandidaten. En dat is een groot probleem bij Vlaams-Brabantse bedrijven. Logisch, want de werkloosheid in Vlaams-Brabant is dit jaar gedaald met 3,7 procent ( -1,9% in arrondissement Leuven en -5,1% in arrondissement Halle-Vilvoorde). Toch kende de werkloosheid bij niet-Europese burgers een stijging van 16,5 procent. “We merken dat niet-Europese burgers moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Via het concept van werkplekleren willen we hun kansen vergroten om een job te vinden door hen de juiste werkervaring bij te brengen”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur bij VOKA Vlaams-Brabant. “Ook jonge of langdurig werkzoekenden willen we zo aan een job helpen”, aldus Van Biesbroeck.