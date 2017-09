26.000 deelnemers voor Gordelfestival

Het Gordelfestival wil op een sportieve manier de aandacht vestigen op het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel. Het concept wist dit jaar meer dan 26.000 mensen te overtuigen. “Dat deze editie zo succesvol was, daaraan is zeker het goede weer niet vreemd, maar ook de vernieuwde 100 kilometer doorheen de Groene Gordel en de Vlaamse Rand was een belangrijke blikvanger. De zogenaamde Gordelklassieker werd ditmaal uitsluitend in peloton gereden. Daardoor kreeg ze de allures van een echte wielerkoers. Voor veel deelnemers was dat een unieke ervaring. Deze formule is zeker voor herhaling vatbaar’, aldus een tevreden Eddy Frans, directeur bij hoofdorganisator vzw ‘de Rand’. Ook de fietsroutes van 40 en 60 kilometer onder het motto ‘Proef de streek’ lokten veel fietsers. Artiesten als Kapitein Winokio, Udo en Stan Van Samang zorgen voor de muzikale beleving in het domein van Huizingen. In focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw waren dat onder meer Kaatje en Natalia.

Een terugblik op het Gordelfestival!