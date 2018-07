260.000 euro voor aankoop natuurgebied

In totaal wordt ongeveer 21 hectare aangekocht met het geld. De grootste gebieden in onze regio zijn die van de Kapittelbeek (4,4 ha) in Beersel en de Marselaer (3,6 ha) in Londerzeel. De gebieden die met provinciale steun gekocht worden zijn erg kostbaar.

"Het gaat echt om waardevolle natuur, zoals valleilandschappen, heidevegetaties, oude bosvegetaties of moerasgebieden. We letten ook op goed beheer van de natuurgebieden en kijken na of ze voldoende opengesteld worden," zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Sinds 2013 kocht Natuurpunt al meer dan 642 ha natuurgebied in Vlaams-Brabant aan. Het gebruikte daarvoor eigen middelen, Vlaamse subsidies en 1,4 miljoen euro subsidies van de provincie.