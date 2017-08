277 bewoners in Kapelle-op-den-Bos in verzet tegen woonproject Oxdonk

Pas na opmaak van het voorontwerp, dat in februari 2018 is voorzien, kunnen buurtbewoners bezwaar indienen tegen de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) Oxdonk en Leopoldskwartier. Het gemeentebestuur wil daarvoor nu eerst de buurt raadplegen en vroeg hen om hun opmerkingen over te maken over de voorstellen die het studiebureau voor die RUP's maakte. Die opmerkingen lieten niet op zich wachten: liefst 277 bewoners verzetten zich tegen de voorstellen omdat ze vrezen dat Oxdonk, waar nu al een groot parkeerprobleem is, onleefbaar wordt. "Woonuitbreidingsgebied wordt in die voorstellen voor de RUP's ingekleurd als woongebied. Wij vinden dat de woondichtheid in de eerste plaats moet worden verhoogd in de kern van de gemeente, niet in Oxdonk waar mensen zijn komen wonen net omwille van de rust en de open ruimte”, zegt buurtbewoonster Sara Crooymans. “In de plannen worden recreatieruimte en groen ook ondergeschikt. Er komen twee grote woonprojecten bij: één van 80 woongelegenheden aan de Oxdonkstraat en één van een veertigtal woongelegenheden. Daarbij worden ook woonblokken voorzien tot 5 verdiepingen hoog. Dat is voor de buurt onleefbaar", aldus buurtbewoonster Els Colans.

De buurt hekelt het feit dat er nu al een parkeerprobleem is. Ook de impact van het project op de veiligheid van voetgangers en fietsers is volgens de buurt gigantisch. Schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Thomas (CD&V) benadrukt dat het gemeentebestuur rekening zal houden met de opmerkingen van de buurt. “We willen dat er een evenwicht komt tussen wonen, recreatie en groen. Pas in maart volgend jaar zal er een openbaar onderzoek komen over de plannen. Het college neemt daarvoor een standpunt in, rekening houdend met de opmerkingen van de buurt", aldus Thomas.