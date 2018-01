28 jaar cel voor drievoudige kindermoord in Lennik

De moeder die in 2015 in Lennik haar drie kinderen om het leven bracht in een brand, heeft 28 jaar cel gekregen.

Op 11 februari 2015 stichtte de vrouw brand in een bijgebouw van haar woning in Lennik. Daarmee wilde ze wraak nemen op haar partner. Die had de echtscheiding aangevraad en eiste het hoederecht van de kinderen op. Bij de brand kwamen drie kinderen van 2, 4 en 6 jaar om het leven. De verdachte hield op haar proces vol dat ze niet wist dat de kinderen in het gebouw aanwezig waren en ze zelf nog geprobeerd heeft om ze uit de brand te redden. Een verhaal waar de rechtbank weinig geloof aan hechtte en ook werd tegengesproken door de branddeskundige. Volgens hem stond de vrouw op het moment van de feiten op een plek waar ze haar kinderen altijd moet gezien hebben en gewond zou geraakt zijn als ze haar kinderen wou redden. De rechtbank gaat uit van drievoudige moord met voorbedachten rade, en veroordeelt de vrouw nu tot 28 jaar cel. Dat is twee jaar minder dan het parket had geëist.