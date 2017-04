285 extra schoolplaatsen in Gooik en Grimbergen dankzij huursubsidies

Vlaams minister van Onderwijs Crevits geeft nog eens drie scholen in onze regio huursubsidies om hun capaciteit uit te breiden en hun gebouwen te vernieuwen. Concreet gaat het in Gooik om een samenwerking tussen het gemeentelijk en vrij onderwijs en om een nieuwbouw waar nu al de kleuterafdeling gevestigd is. In Grimbergen gaat het om klascontainers voor ’t Villegastje.

De projecten zullen bijna 400 leerlingen ten goede komen en zorgen voor 285 bijkomende plaatsen in de klas. Het gaat hierbij om scholen die een nieuwbouw of tijdelijke klaslokalen realiseren waarvan de school geen eigenaar is. De scholen werden geselecteerd op basis van verschillende objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting.

Met de formule van huursubsidies speelt minister Crevits naar eigen zeggen in op de flexibele noden in de samenleving. De huur van een gebouw zorgt voor een snelle realisatie van bijkomende plaatsen in het lokale onderwijslandschap. In een snel veranderende samenleving is het vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren dan die in eigendom te verwerven. Een gebouw dat vandaag voor onderwijsdoeleinden gebruikt wordt, kan morgen als kantoorgebouw dienst doen en overmorgen een winkelpand worden.