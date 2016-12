29 buslijnen met oudejaar in Vlaams-Brabant

De Lijn zet 1450 medewerkers in om feestvierders tijdens oudejaarsjacht veilig naar hun bestemming te brengen. In onze provincie worden er met oudejaar 29 buslijnen ingelegd naar populaire feestbestemmingen.

In totaal zet De Lijn op oudejaarsnacht 1450 medewerkers in op zo’n 135 extra lijnen naar populaire feestbestemmingen. “Op feestnachten zoals oudejaarsnacht vallen er elk jaar slachtoffers te betreuren op onze wegen. Om op een veilige manier de feestnacht in te zetten en te eindigen zijn de medewerkers van De Lijn een meer dan welgekomen Bob voor de feestvierders”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

In onze provincie zijn er geen gratis feestbussen. Maar dankzij de financiering van heel wat steden en gemeenten kunnen de feestneuzen aan een voordelig tarief rijden. Onder meer in Asse, Beersel, Dilbeek, Halle, Lennik, Opwijk, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zemst kan je voor slechts 3 euro onbeperkt gebruik maken van de bussen van De Lijn op oudejaarsavond (vanaf 18u) en Nieuwjaarsdag.

Voor een gedetailleerd overzicht in onze regio kan je terecht op de website van De Lijn.