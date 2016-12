2,9 miljoen euro subsidie voor upgrade Plantentuin Meise

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ruim € 13 miljoen in 4 nieuwe toeristische attracties. Eén van die attracties ligt in onze regio: de Plantentuin van Meise. Weyts wil buitenlandse bezoekers prikkelen met ambitieuze projecten die veel uitstraling hebben. “Ik investeer gericht om Vlaanderen als toeristische bestemming naar een hoger niveau te tillen”, zegt Weyts. “We gaan bezoekers uit de hele wereld verleiden.”

Vlaanderen heeft al veel toeristische troeven, maar het internationale publiek is altijd op zoek naar nieuwe belevingen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert daarom gericht in ambitieuze attracties die voor buitenlandse toeristen een reden kunnen zijn om naar Vlaanderen te komen. Weyts trekt de kaart van grotere projecten, die een hefboom kunnen vormen voor hun hele omgeving en maximaal economisch effect zullen hebben.

Een professionele jury heeft de ingediende businessplannen beoordeeld op basis van duidelijke criteria. Behalve een zekere schaalgrootte en een duidelijke historische meerwaarde, moeten de nieuwe toeristische attracties ook kwaliteitsvol zijn, het merk ‘Vlaanderen’ versterken en internationale allure bezitten. “We mikken hoog”, zegt Weyts. “De nieuwe attracties moeten ons structureel versterken als toeristische bestemming. En ook de Vlamingen zelf moeten achterover vallen van het niveau van wat we te bieden hebben”.

Weyts verdeelt ruim € 13 miljoen over vier nieuwe kernattracties: een belevingscentrum rond Ensor in Oostende, een upgrade voor de Plantentuin in Meise, een Bourgondisch Stadspaleis in Mechelen en de toeristische ontwikkeling van drie kastelen in de Scheldevallei.

Project Locatie Financiële steun Beleef Ensor Oostende € 1.809.870 Plantentuin 2.0 Plantentuin Meise € 2.939.748 Bourgondisch stadspaleis Hof van Busleyden Mechelen € 4.247.210 Van steen tot steen langs de Schelde Regionaal Landschap Schelde-Durme € 4.388.477

Plantentuin Meise 2.0 (€ 2.939.748)

De plantentuin in Meise ondergaat een metamorfose om nog meer binnen- en buitenlandse bezoekers aan te kunnen trekken. Er wordt een nieuw, state-of-the-art bezoekerscentrum gebouwd, dat ook zal fungeren als toeristische uitvalsbasis naar de groene Vlaamse Rand. De polyvalente ruimte ‘de Groene Ark’ zal gebruikt kunnen worden voor o.a. tentoonstellingen. Buiten zullen bezoekers kunnen genieten van nieuwe tuinen: een welkomsttuin, verschillende historische tuinen (zoals een romantische moerastuin) en een culinaire belevingstuin die aansluit op een restaurant. Tot slot worden ook de laatste 2 kassen (nevelwoud en mediterrane vegetatie) gerenoveerd, zodat de volledige vernieuwing van alle 13 kassen na 10 jaar eindelijk afgerond is. De vernieuwde Plantentuin moet openen in 2020. Als een unieke toeristische attractie (het grootste serrecomplex ter wereld!) moet het bezoekersaantal na 5 jaar verdubbelen tot wel 250.000 bezoekers.