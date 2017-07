3 fiets- en voetgangersbruggen over A8 in Halle

In Halle komen er 3 tijdelijke fiets-en voetgangersbruggen over de drukke A8. Dit moet de veiligheid verbeteren van de zwakke weggebruiker in afwachting van een grondige herinrichting van de A8.

De A8 verbindt de Ring rond Brussel met de E429 naar Wallonië. Toch is dit geen snelweg. Er bevinden zich immers zo’n 3 kruispunten(aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg). Die belemmeren enerzijds de doorstroming maar zijn ook uiterst gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. Agentschap Wegen en Verkeer wil daarom op termijn de A8 grondig herinrichten. Mogelijk worden een aantal kruispunten ondertunneld, maar dat onderzoek is nog lopende. In afwachting daarvan wil minister Weyts toch de veiligheid van de zwakke weggebruikers verbeteren door 3 tijdelijke bruggen te bouwen over de A8. Goed voor een investering van 6 miljoen euro.

Ter hoogte van de kruispunten met de Halleweg en de Nijvelsesteenweg worden fietsersbruggen geplaatst die ook door voetgangers kunnen gebruikt worden. Ter hoogte van het kruispunt met de Rodenemweg wordt enkel een voetgangersbrug geplaatst.