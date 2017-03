3 rijstroken dicht op A12 in Londerzeel door ongeval

Door een ongeval met een vrachtwagen in Londerzeel verliep het verkeer op de A12 richting Brussel zeer moeilijk.

Een vrachtwagen met Spaanse nummerplaat die bruusk remde voor de verkeerslichten in Londerzeel is beginnen slingeren en botste daarbij met een autobus. Er vielen geen gewonden maar er was wel een lading afval van computerschips en printers op de rijweg terecht gekomen. Drie rijstroken waren er een tijdlang versperd en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder voor wie richting Brussel wou. Rond 17u15 werden alle rijstroken opnieuw opengesteld voor het verkeer.