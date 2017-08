3% van de chauffeurs blaast positief tijdens Calvados-actie in Zennevallei

Tijdens de Calvados-actie, wat staat voor ‘Collectieve Actie Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid’, werden op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw zo’n 1.600 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. 188 bestuurders, of bijna 12%, reden te snel. Een van hen scheurde zelfs tegen 122 km/u over de Bergensesteenweg.

Voorts werden zo’n 650 bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol of drugs. 20 van hen, of zo’n 3% bliezen positief. Bij 4 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. (foto archief RINGtv)