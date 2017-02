30 maanden cel voor portier die Pieter Krauch uit Affligem zwaar verwondde

De portier die ultraloper Pieter Krauch uit Affligem vorig jaar in mekaar sloeg, is veroordeeld tot een boete en 30 maanden cel, waarvan een jaar effectief. In de nacht van 28 op 29 augustus vorig jaar ontaardde een hevige discussie aan een West-Vlaamse discotheek in een stevige vechtpartij. Het slachtoffer viel daarbij in coma.