30% van de Vilvoordse kleuters gaat onregelmatig naar school

30 procent van de Vilvoordse kleuters geraakt niet ingeschreven op school of gaat zeer onregelmatig. Dat is een opmerkelijk cijfer in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Niet toevallig stelde minister Crevits vandaag het nieuw 'Starterspakket Kleuteronderwijs' voor in Vilvoorde.

In Vlaanderen schrijft het gros van de ouders hun kind in voor het kleuteronderwijs. Maar niet alle kleuters verschijnen regelmatig op de afspraak. Vooral kleuters uit de grootsteden en uit kwetsbare gezinnen zijn vaker afwezig. In Vilvoorde bvb gaat het om 30% van de ingeschreven kleuters. “Vaak gebruiken ze het excuus dat de kinderen ziek zijn. Maar vaak zien ze het nut niet van een van kleuterschool en dat is spijtig”, vertelt Goedele Happaerts van kleuterschool De Knipoog.

Deze kinderen lopen later een grotere kans op school- en taalachterstand. Op de kleuterschool leren ze immers kennis en vaardigheden die hen voorbereiden op het lager en secundair onderwijs. Kinderen die vroeg naar school gaan, kunnen ook beter delen, samenwerken, zelfstandig werken en hebben meer empathie.

Met het starterspakket Kleuteronderwijs wil het onderwijstijdschrift Klasse en minister van Onderwijs Crevits ouders motiveren om hun kleuter naar school te laten gaan. “In het starterspakket krijgen ouders nuttige informatie aangereikt en krijgen ze antwoorden op veel gestelde vragen. Ze worden ook aangemoedigd om thuis te praten met hun kinderen over wat ze in de klas hebben geleerd. Dit aanbod is belangrijk om de ouderbetrokkenheid bij onderwijs te versterken”, verduidelijkt minister Crevits. In het pakket zitten ook vertaalfiches in 13 talen voor anderstalige ouders. Die fiches focussen op de drempels die anderstalige en kwetsbare ouders ervaren.