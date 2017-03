300 euro voor een gouden feestip

Nog tot 12 maart loopt de week van de vrijwilliger. Naar aanleiding hiervan lanceert de provincie de vrijwilligerscampagne ‘300 euro voor je gouden feesttip’. “Vrijwilligerswerk is in onze samenleving onbetaalbaar en van onschatbaar belang’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Welzijn. “Geen buurtfeesten, wafelenbak en wandelzoektochten zonder vrijwilligers. Ze hebben schitterende ideeën om mensen in de buurt warm te maken voor een activiteit, om een creatieve kinderanimatie uit te werken of om op een slimme manier afval te beperken op een feest”, aldus Swinnen. De meest originele ideeën wil de provincie belonen met een cheque van 300 euro. Op het groot vrijwilligersfeest van de provincie op 10 juni krijgen de winnaars ook een platform waar ze hun ideeën uit de doeken kunnen doen. Meedoen kan men door de feesttips in te dienen op www.vlaamsbrabant.be/wedstrijd

Wie vrijwilligers zoekt of wie zich belangeloos wil inzetten voor een project kan ook terecht op www.vrijwilligerswerk.be .