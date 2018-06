300 handtekeningen voor veiliger afrittencomplex Dilbeek

Zo'n 300 mensen hebben de petitie ondertekend voor een veiligere aansluiting van de Ring rond Brussel op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. De plek staat al geruime tijd als een zwart kruispunt, vooral voor de zwakke weggebruiker is het er gevaarlijk. Ook Dilbeek is voorstander van een herinrichting en gaat binnenkort in dialoog met de actievoerders.

Het waren enkele ouders die vorige week een actie lanceerde voor een veiligere Ninoofsesteenweg aan het afrittencomplex van de Ring. Op amper één week verzamelde de petitie zo'n 300 handtekeningen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Druppel was de aanrijding van een 11-jarig meisje dat na haar schooldag naar huis fiest. Het meisje stak op het moment van het ongeval het zebrapad over. Het slachtoffer herstelt nog altijd in het ziekenhuis.

Ondanks vele studies blijven maatregelen uit, vinden de actievoerders. Dat terwijl er dagelijks veel - vooral jonge - mensen passeren op de plek. In de buurt zijn namelijk enkele scholen, sportclubs, jeugdbewegingen en het zwembad gevestigd. De gemeente nam al enkele tussentijdse maatregelen, maar wil in samenspraak met de actievoerders zoeken welke maatregelen de plek veiliger kunnen maken.

Die maatrgelen moeten er komen in afwachting van de volledig herinrichting van het kruispunt. Die maakt deel uit van de Werken aan de Ring. Daarbij wordt gedacht om het aantal verkeerslichten terug te brengen van drie naar één via een zogenaamde 'diamond interchange'. Verder wordt gedacht aan een nieuwe brug die breder is, waardoor er meer ruimte is voor fietsers en voetgangers.