300 sportievelingen lopen voor Pieter

“We hebben een beetje het weer tegen. Maar we mochten toch zo’n 300 lopers verwelkomen, daar zijn we toch ook wel enorm blij mee”, aldus een enthousiaste Steven Hoedemaekers, de vader van Pieter. De ziekte van Duchenne is een ongeneeslijke ziekte waarbij de spieren langzaam aftakelen. De 9-jarige Pieter werd onlangs geselecteerd om een nieuw medicijn uit te testen. Zijn ouders leven weer op hoop. “Sinds augustus zijn we begonnen met een wekelijks bezoek aan UZ Leuven. Hij krijgt een placebo ofwel het echte medicijn toegediend. Dat is voor de komende vier jaar dat we dat bezoek moeten afleggen. Wat het effect is, weten we nog niet. Maar het gaat voorlopig wel vrij goed met Pieter”, aldus Klaartje Coussement, de mama van Pieter. Wie zelf zijn steentje wil bijdragen voor de ziekte van Duchenne kan dat op het rekeningnummer van NEMA, Spierziekte Vlaanderen.