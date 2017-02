3,5 jaar cel voor Ternattenaar die brand stichtte in eigen woning

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een 55-jarige Ternattenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar (waarvan 2 jaar effectief) voor de brand die hij eind juni stichtte in zijn eigen woning. De man kreeg kreeg ook een bijkomende straf van 3 maanden met uitstel omdat hij zowel zijn ex-vriendin als haar zoontje had mishandeld.

De feiten dateren van eind juni 2016. In de woning van de veroordeelde aan de Van Cauwelaertstraat brak brand uit. Aanvankelijk leek het of de man in slaap was gevallen met een brandende sigaret. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Maar na onderzoek van het parket van Halle-Vilvoorde bleek dat het vuur was aangestoken. Het parket liet de man de arresteren voor de moordpoging op zijn 47-jarige vriendin.

De man heeft de feiten altijd ontkend. Zijn advocaat Vermassen wees bovendien de ex-vriendin aan als de vermoedelijke brandstichtster. Maar die redenering werd niet gevolgd door de rechter. Volgens het vonnis heeft de man wel degelijk zelf zijn huis in brand gestoken. Maar de rechtbank achtte het niet bewezen dat de man wist dat zijn ex op dat moment in huis was. Hij kreeg dan ook een lagere straf dan de 8 jaar die het parket gevorderd had.

De zaak leefde enorm in Ternat. Tijdens de zittingen zakten regelmatig tientallen inwoners af om de man te steunen.