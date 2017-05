35 kunstenaars tonen hun creaties tijdens kunstenpromenade LikART

In Liedekerke kan je dit weekend genieten van LikART, de eerste kunstenpromenade door het centrum van de gemeente. Aan het artistiek project nemen maar liefst 35 lokale kunstenaars, 1.100 academieleerlingen en 20 verenigingen deel.

Hun creaties kan je bewonderen op zo’n 35 verschillende locaties. Die kan je ontdekken via een wandeling of fietstocht van zo’n 4 km. Tijdens LikART komen zowat alle kunstvormen aan bod: muziek, theater, zang, schilderen, beeldhouwen, moderne media, fotografie, dans, smeedkunsten, enzovoort. En de bezoeker wordt ook uitgenodigd om te participeren aan het kunstgebeuren tijdens de vele workshops of doe-sessies.

Een overzicht van alle artiesten en workshops ontdek je via de website van de gemeente of de LikART-App. Een routeplannetje kan je ook downloaden via deze link. (foto's: Jacky Delcour)