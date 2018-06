350.000 infokrantjes Werken aan de Ring, eerste publieke raadpleging gestart

Sinds deze week vallen zo’n 350.000 infokrantjes over de werken aan de Ring rond Brussel in de bus bij de inwoners van de Vlaamse en Brusselse gemeenten die dicht bij de Ring liggen. In het krantje vind je een onder meer informatie over het leven in, rond, op en over de Ring rond Brussel, een tijdslijn van de werken en nog veel meer.

De grote werken aan de Ring starten in 2019. De belangrijkste mijlpalen van de Werken aan de Ring staan centraal in dit krantje. Verder ook een uitnodiging voor drie nieuwe participatiemomenten in juni, in Wemmel, Zaventem en Vilvoorde, staat op de achterkant van de krant. Daar gaat de Werkvennootschap, die de werken zal coördineren, meer informatie geven over de start- en procesnota's. Die gaan door op de volgende momenten:

- 9 juni van 10 tot 13 uur in het Gemeentecomplex, Zijp 101 in Wemmel

- 16 juni van 10 tot 13 uur in De Factorij, Keibergstraat 1 in Zaventem

- 23 juni van 10 tot 13 uur in de Kruitfabriek, Steenkaai 44D in Vilvoorde



De werken aan de Ring zullen jaren duren. Vlaanderen plant onder meer de ontwikkeling van het Brabantnet, meer fietsinfrastructuur, nieuwe ecoducten en een scheiding van het lokale van het doorgaande verkeer op de Ring. Daarvoor komen er op verschillende plekken rijstroken bij.

Intussen is ook de eerste publieke raadpleging voor de werken gestart. Iedereen kan tot 30 juli plannen inkijken. Het gaat niet om gedetailleerde plannen, maar wel over studies rond de geografische afbakening, mogelijke milieueffecten, planning van de werken, enz. Op volgende plekken vind je de documenten inkijken



- In de gemeentehuizen van Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Wemmel, Merchtem, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem



- Bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

Alle informatie vind je op de website www.werkenaandering.be