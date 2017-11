37-jarige man bekent moord op vrouw in Ternat

In Ternat heeft een 37-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw van 32 doodgeslagen in z'n woning in de Overnelleweg. De man beweert dat ze in z'n huis wilde inbreken, maar volgens het onderzoek zijn er geen elementen die daarop wijzen.

"In de nacht van zaterdag op zondag heeft het parket Halle-Vilvoorde kennis gekregen van een verdacht overlijden in een woning in de Overnelleweg in Ternat", vertelt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "De 37-jarige bewoner van de woning heeft zelf de politie gebeld met de melding dat hij een inbreker zou hebben doodgeslagen. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze in zijn woning het lichaam van een 32-jarige vrouw uit Brakel aan. Op het eerst zicht wijst niets er echter op dat zij bij de verdachte zou hebben ingebroken." Het parket heeft een wetsdokter gestuurd en heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor moord. De verdachte heeft de feiten intussen bekend en is aangehouden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is en wat de motieven van de verdachte waren.