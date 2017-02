370.000 euro subsidies voor sociale economie in Vlaams-Brabant

Onze provincie telt zo’n 50 sociale economiebedrijven. “Deze bedrijven, die mensen uit kansengroepen tewerkstellen of hun integratie in de maatschappij bevorderen, kunnen rekenen op onze steun. Zij streven immers niet zozeer naar financiële, maar wel naar maatschappelijke winst.', zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. In totaal stelt de sociale economie in onze provincie 3.314 mensen te werken. Een behoorlijk cijfer. Want zonder alternatief zouden ze wellicht thuis zitten.

Voor 2017 investeert de provincie bijna 370.00 euro in deze sociale economie. Ook organiseert Vlaams-Brabant regelmatig overleg in de sector. Pijnpunten worden door de provincie vervolgens gesignaleerd aan de Vlaamse overheid .

Volgens projecten uit onze regio werden weerhouden voor een subsidie.