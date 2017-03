3de leerjaar maakt avonturenfilm voor asielcentrum Alsemberg

Met je klas een echte film maken om geld in te zamelen voor een schitterend goed doel. De leerlingen van het derde leerjaar van Basisschool Wauterbos in Sint-Genesius-Rode hebben het gedaan. 'De teletijdsmachine en de geheime schat' ging gisterenavond in première voor het grote publiek.

"Het maken van de decors, het filmen en het werk achteraf heeft 75 - 80 uur gekost."

Pieter Van Belle, leerkracht van het derde leerjaar in basisschool Wauterbos in Sint-Genesius-Rode wist de afgelopen maanden wat te doen. Hij nam zijn leerlingen op sleeptouw voor een specaal project: een eigen langspeelfilm maken.

De leerlingen schreven het scenario en acteerden. De film duurt 50 minuten en vertelt het verhaal over de zoektocht naar een schat. Een gekke professor flitst enkele stoere leerlingen terug naar het jaar 1491. Daar gaan de leerlingen de strijd aan met heksen en mummie-ridders.

Meester Pieter is ervan overtuigd dat het project bijzonder leerrijk was voor zijn leerlingen: "Daar komt ook het begrijpend lezen in voor, het lezen van het script, de uitspraak, articulatie, Nederlands praten. dat is in onze school, waar veel Frans wordt gepraat, heel belangrijk."

Wie de film van meester Pieter en zijn klas wil hebben, kan een dvd kopen. De opbrengst van de verkoop gaat, samen met de opbrengst van de première, naar het asielcentrum in Alsemberg. Het waren trouwens de leerlingen zelf die met dat doel op de proppen kwamen.