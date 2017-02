4 jaar cel met uitstel voor verkrachting van medestudente in KTA Wemmel

De feiten dateren van september 2009. Nadat ze samen een partijtje tennis hadden gespeeld op het KTA in Wemmel, stelde de toen 17-jarige jongen aan het 14-jarig meisje voor om ook de liefde te bedrijven. Maar toen die dat weigerde, verkrachtte hij haar. Hij probeerde haar ook te wurgen en verwondde haar met een bierflesje en een schaar in de hals. Het meisje krabbelde overeind en kon nog tijdig hulp zoeken bij enkele werkmannen. De jongen probeerde zelfmoord te plegen, maar overleefde en legde niet veel later bekentenissen af.

Ondanks het feit dat de jongen toen minderjarig was, moest hij zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank omdat hij bijzonder gewelddadig te keer was gegaan. Vandaag werd hij uiteindelijk veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel. Die milde straf kreeg hij omdat volgens de rechter de redelijke termijn overschreden was.