4 jaar cel voor dodelijke steekpartij in Merchtem

Een jongeman uit Vilvoorde is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan één jaar met uitstel, voor een dodelijke steekpartij in Merchtem. De feiten dateren van 2009.

De Vilvoordenaar was op weg naar huis na een nachtje feesten in Merchtem toen hij en twee vrienden werden overvallen. Even later kwam het aan de Brusselsesteenweg tot een nieuwe confrontatie. Daarbij kreeg een 21-jarige man een fatale messteek in het hart. Het slachtoffer bleek achteraf niets met de overval te maken te hebben.

Na een aanslepende juridische procedureslag veroordeelt het hof van beroep de Vilvoordenaar nu voor opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk te doden. De man krijgt vier jaar cel, waravan één jaar met uitstel.