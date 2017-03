40 jaar Balletschool Attitude in Kampenhout

Balletschool Attitude in Kampenhout mag dit jaar 40 kaarsjes uitblazen. Dat vieren ze volgend weekend met het sprookjesachtig balletspektakel ‘Fabels van Fonteyne’ in de sporthal van Kampenhout.

De inspiratiebron voor 'Fabels van Fonteyne' zijn de legendarische verhalen van Grimm en Andersen, die voor de gelegenheid in een nieuw jasje werden gestoken. Tijdens de voorstelling zullen 216 dansers tussen 4 en 50 jaar hun beste beentje voorzetten om iconische sprookjes als Sneeuwwitje, Roodkapje en Hans en Grietje tot leven te laten komen. Volgens oprichtster Ingrid Fonteyne wordt dit een van de mooiste voorstellingen uit de geschiedenis van de balletschool.

Attitude werd in 1976 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een vaste waarde in Kampenhout en omstreken met 400 leden. De dansschool richt zich op klassiek, jazz- en modern ballet voor jong en oud, die kunnen rekenen op de expertise van 3 enthousiaste dansleraars.

Fabels van Fonteyne vindt plaats in de sporthal aan de Zeypestraat in Kampenhout op zaterdag 11 maart om 19u en op zondag 12 maart om 15u. Kaartjes reserveren kan via de website van Attitude.