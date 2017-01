40 jaar geleden fuseerden onze gemeenten

Tot 1 januari 1977 telde Halle-Vilvoorde zo’n 100 gemeenten. Na de fusiegolf bleven er nog maar 35 gemeenten over. Enkel de faciliteitengemeenten maar ook Liedekerke, Hoeilaart en Overijse ontsnapten aan de fusiegolf.

Doorgaans kreeg de nieuwe gemeente de naam van de grootste deelgemeente. Maar soms werd er ook voor een nieuwe naam gekozen zoals in Roosdaal.

In de reeks Samen Sterk? blikten we met enkele politici die de fusie toen van nabij meemaakten, terug op deze moeilijke oefening. Het Vlaams parlement heeft vorig jaar een nieuw fusiedecreet goedgekeurd. Gemeenten die voor eind 2017 beslissen of ze samen met één of meerdere buurgemeenten fusioneren, die krijgen daarvoor een bonus die kan oplopen tot 20 miljoen euro. Bekijk hieronder opnieuw de eerste aflevering.