40% meer reizigers op carnavalsbussen Halle

De gratis carnavalsbussen in Halle hebben tussen zaterdagavond en de vroege uurtjes van dinsdagochtend zo'n 3 750 feestvierders gelokt. Daarmee telden de zes carnavalsbuslijnen bijna 40 procent meer reizigers dan vorig jaar, toen de teller afklokte op 2.712 reizigers. De Lijn zette dit jaar extra bussen in vanuit onder meer Beersel en de Leeuwse deelgemeenten Vlezenbeek en Ruisbroek.

De carnavalsbussen krijgen ook al maar meer bekendheid in de regio. De financiële steun van acht gemeenten maakte de bussen mogelijk. “Met een verbeterd en aantrekkelijk busaanbod lokten we dit jaar een pak extra bezoekers veilig en duurzaam naar ons carnaval”, aldus een tevreden burgemeester Dirk Pieters (CD&V) van Halle.

Net als vorig jaar was lijn 11 van Halle naar Sint-Pieters-Leeuw het populairst. Leeuws burgemeester Luc Deconinck (N-VA): “Onze feestneuzen kiezen al jaren voor de bus van en naar het carnaval. Dat komt de verkeersveiligheid in de gemeente zeker ten goede”. Lijn 33 tussen Halle en Lembeek en lijn 55 tussen Halle, Beersel en Ruisbroek vervolledigen de top drie van drukste buslijnen. Op bus 44 telde De Lijn een pak extra reizigers in vergelijking met vorig jaar, mogelijk omdat deze lijn toen nog nieuw en weinig bekend was. Op lijn 22 naar het westen van het Pajottenland en lijn 66 naar Lennik via Oudenaken bleef het aantal reizigers stabiel ten opzichte van 2017.

De kosten van deze gratis carnavalsbussen worden gedragen door in totaal acht gemeenten uit het Pajottenland en de zuidelijke Vlaamse Rand: de stad Halle, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, en de Intergemeentelijke Preventiedienst Pajottenland. Die laatste groepeert de gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Samen met de gemeenten en met de Intergemeentelijke Preventiedienst zal De Lijn de carnavalsbussen nu evalueren. Waar nodig en mogelijk kan er zo worden bijgestuurd in 2019.