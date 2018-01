400 bezwaarschriften tegen nieuwe woonwijk Beigemveld in Grimbergen

"Deze verkaveling hier aan het Beigemveld van Matexi is veel te groot", zegt buurtbewoonster Marianne Lievens. "Het gaat hier om 193 woningen die gerealiseerd worden in open gebied. Zo'n grote verkaveling kunnen de straten rondom voor de onsluiting niet aan. Het zijn hier kleine wijkstraten. Die kunnen zoveel verkeer niet verwerken, want je moet toch rekening houden met minsten 300 nieuwe voertuigen die erbij komen en die langs de Beigemsesteenweg moeten passeren. Mobiliteit is hier al niet evident, maar met zoveel verkeer erbij wordt de wijk onleefbaar. De projectontwikkelaar bouwde hier onze huizen en prees de wijk aan omwille van het open karakter. Nu wordt alles volgebouwd. Dit staat ook haaks met de betonstop die de Vlaamse overheid inriep."

De buurtbewoners bleven niet bij de pakken zitten. Bewoner Diederik Tuypens: "Door een spontane actie van verontruste en bezorgde buurtbewoners, zijn er in recordtempo meer dan 400 bezwaarschriften verzameld, die nu door het schepencollege eenzijdig opzij dreigen geschoven te worden. De Grimbergse coalitie heeft in dit dossier al meermaals laten zien eerder het belang van de ontwikkelaar Matexi voor ogen te hebben, dan de belangen van zijn burgers. In juni 2016 kwam het al tot een merkwaardige stemming op de gemeenteraad. Doordat enkel CD&V en Open VLD voor de aanvraag tot Principieel Akkoord (PRIAK) stemden, werd deze aanvraag verworpen. Dit negatief advies is wettelijk bindend, maar het provinciebestuur drukte dit PRIAK toch door."

De buurtbewoners vechten deze beslissing nu aan bij de Raad van State en dienen een verzoekschrift tot vernietiging van dit PRIAK. De buurt stelt zich niet alleen vragen over de wettelijkheid, maar ook over de noodzaak. Lievens: "Een studie, door de gemeente goedgekeurd tijdens dezelfde gemeenteraad van juni 2016, concludeert dat er tegen 2030 zelfs een overschot aan woningen zal zijn in de gemeente. Er is dus geen

behoefte om deze open ruimte nu op te offeren. De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) heeft overigens ook meermaals negatief geadviseerd."

Het dossier komt op 22 februari op de gemeenteraad. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V): "Het schepencollege beslist over de verkavelingsvergunning, de gemeenteraad zal zich buigen over de wegenis. Die zal door de projectontwikkelaar worden aangelegd en later als openbaar domein worden overgedragen. Het gaat in dat gebied om woonuitbreidingsgebied. Iedereen wil een huis, maar het mag nergens meer worden gebouwd. De buurtbewoners halen argumenten als mobiliteit en leefbaarheid aan, maar daar zijn oplossingen voor. Het enige wat de buurt wil, is dat er geen woningen komen. Ik wacht de stemming op de gemeenteraad af."

Oppositiepartij Vernieuwing is alvast tegen. Bart Laeremans (Vernieuwing): "Het gaat om een woonuitbreidingsgebied van 9 hectare dat woonzone wordt. Maar liefst 400 bezwaarschriften werden ingediend door de buurtbewoners. Ook onze fractie diende met uitgebreide documenten bezwaar in. Het kan niet dat alles daar zo wordt volgebouwd."