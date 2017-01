40.000 euro verzameld voor keuken in Den Diepen Boomgaard in Grimbergen

De sociale bio-boerderij Den Diepen Boomgaard (DDB) in de Rijkenhoekstraat in Grimbergen wil de doorstroom naar de arbeidsmarkt van haar mensen nog verbeteren. Om mensen de juiste ervaringen te laten opdoen voor de horecasector, ontbrak een cruciale schakel: een keuken. Via growfunding sprak DDB de inwoners uit Grimbergen en omstreken aan om mee te financieren. Er was 40.000 euro voor nodig. "En het is ons gelukt. Ik had nooit gedacht dat we zovele schenkers zouden warm maken", zegt coördinator Sara Heyvaert van de sociale werkplaats. "Met ons project 'Keuken Centraal' willen we een professionele keuken, centraal gelegen op ons erf. In deze professionele keuken willen we onze groenten verwerken tot afgewerkte producten zoals soep, kant- en klare gerechten, enzomeer.. Zo beperken we ons eigen voedselverlies en creëren we extra arbeidsactiviteiten voor de 40 medewerkers die we momenteel reeds tewerkstellen in DDB," weet Heyvaert.

Growfunding is een Brussels initiatief naar een idee van de hogeschool Odisee. Het is vergelijkbaar met crowdfunding maar bij growfunding worden dus enkel projecten weerhouden in het Brussels Gewest of de Rand. Vaak gaat het ook om sociale projecten waar de overheid geen middelen meer wil voor vrijmaken.