41-jarige Astrid Geeraerts uit Ukkel vermist

Astrid Geeraerts, een vrouw van 41 met een mentale achterstand, vertrok gisteren tussen 11u en 12u15 thuis te voet in de Hagedoornlaan in Ukkel, vlak bij de grens met Linkebeek. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Astrid is ongeveer 1m70 lang en normale gebouwd. Ze heeft kort gekruld bruin haar, bruine ogen en draagt een bril met zwarte montuurglazen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een paarse jumpsuit met daarover een marineblauwe vest. Ze droeg ook grijze sportschoenen van het merk New Balance. Astrid heeft medische zorgen nodig en heeft een mentale achterstand. Hebt u Astrid Geeraerts nog gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de onderzoekers op het gratis nummer 0800/30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.