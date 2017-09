44ste lichtstoet in Hoeilaart

Klein maar fijn. Dat was de 44 ste lichtstoet dit weekend in Hoeilaart. Bij de kleinere wagens ging de hoofdprijs naar De Blauwe Vinken en Ekseeko, bij de grote wagens naar de Sint-Clemensschool.

Het aantal wagens in de Hoeilandse lichtstoet daalt de laatste jaren, maar prachtig zijn ze nog altijd. De jury koos dit jaar bij de kleinere wagens voor de dromenvanger van De Blauwe Vinken en Ekseeko. Bij de grote wagens viel de Sint-Clemensschool in de prijzen met het thema van de Grote Vriendelijke Reus. Het publiek kon voor het eerst stemmen via de Hoeilaart-app.

Foto’s: Simon Vander Borght