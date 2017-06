4,5 jaar cel voor poging tot doodslag in tapasbar Vilvoorde

De man die vorig jaar met kerstavond in tapasbar Fiesta y Luna in Vilvoorde verschillende keren met een hamer op het hoofd sloeg van zijn baas, is veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij kreeg een gevangenisstraf van 4,5 jaar waarvan 3 jaar met uitstel.

De uitbater van de tapasbar had de man aangeworven als muzikant. Maar volgens de beklaagde was hij in de praktijk een manusje van alles en moest hij soms 20 uren per dag werken. Naar eigen zeggen had hij ook maar 5.000 euro uitbetaald gekregen in plaats van 16.000 euro. Met kerstnacht ontstond er hierover een discussie die helemaal uit de hand liep. De muzikant greep zelfs een hamer en sloeg 8 keer op het achterhoofd van zijn werkgever. Het slachtoffer liep een driedubbele schedelbreuk op en verkeerde een tijdlang in levensgevaar.

Volgens de verdediging van de muzikant ging het om wettige zelfverdediging omdat de uitbater met een mes zou hebben gezwaaid. De rechter hechte weinig geloof aan het verhaal van de beklaagde en veroordeelde hem voor poging tot doodslag. De man kreeg 4,5 jaar cel waarvan 3 jaar met uitstel.