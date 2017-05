45-jarige Hallenaar veroordeeld die jarenlang zijn 3 nichtjes misbruikte

Een 45-jarige man uit Halle is veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar omdat hij jarenlang zijn 3 nichtjes had misbruikt. Op zijn computer vond de politie ook 11.000 bestanden met kinderporno.

Het misbruik kwam aan het licht toen één van de zusjes werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Ze kampte met zelfmoordgedachten en verminkte ook zichzelf. Aan haar begeleiders vertelde het meisje dat haar oom haar jarenlang misbruikt had. Ook haar 2 zussen legden nadien gelijkaardige verklaringen af. De politie opende een onderzoek en vond op de man zijn computer vervolgens ook 11.000 kinderpornobestanden.

Volgens de man waren de foto’s op de computer terecht gekomen door een virus. Ook van misbruik is er volgens de man nooit sprake geweest. Maar daar dacht de rechtbank anders over. De verklaringen van de drie meisjes waren volgens de rechter geloofwaardig. Ze waren volledig gelijklopend over het misbruik, dat zeer ernstige vormen aannam, tot orale en vaginale penetratie toe. De rechter veroordeelde de man tot een celstraf van 6 jaar.