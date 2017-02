46 uur werkstraf voor geweld tegen agenten op oudejaarsavondfuif in Lennik

De man die op oudejaarsavond 2015 in Lennik een politie-inspecteur heeft geslagen, is veroordeeld tot een werkstraf van 46 uren.

Op 31 december 2015 werd de politie opgetrommeld om 2 vechtersbazen uit elkaar te halen. Een van de inspecteurs kreeg daarbij een slag in het aangezicht. Ook na zijn arrestatie gebruikte de man fysiek en verbaal geweld, zowel in de politiewagen als op het commissariaat. De beklaagde heeft de beledigingen altijd ontkend en zei dat hij enkel op een garagepoort had geslagen. Maar daar was de rechter het niet mee eens. De man werd veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur.