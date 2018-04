5 jaar cel voor tandarts die patiënte uit Ruisbroek verkrachtte

De openbaar aanklager had 4 jaar cel gevorderd, maar de rechtbank oordeelde vandaag dat de tandarts een zwaardere straf verdiende. De man kreeg 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel. Hij kwam in 2007 al in opspraak toen hij zijn praktijk in Namen had. Toen werd er een klacht ingediend voor aanranding van de eerbaarheid, maar die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. De man verhuisde nadien naar Ganshoren, maar in 2012 en 2013 ontving het Brusselse parket klachten voor seksueel misbruik. Zo heeft hij een 19-jarige vrouw verkracht terwijl ze half verdoofd was. Volgens het slachtoffer had hij haar een hoge dosis verdoving gegeven, waarna hij met zijn handen in haar broek was gegleden. De jonge vrouw had hem meermaals gevraagd te stoppen, maar de man deed dat pas toen er iemand aanbelde aan de deur. De tandarts stond ook terecht voor de aanranding van twee andere patiënten. Hij zou meermaals met zijn kruis tegen de vrouwen hebben geschurkt, terwijl ze half verdoofd op de ligstoel lagen.

De man werd vandaag over de hele lijn schuldig bevonden door de rechtbank, die het vonnis zal doorsturen naar de Provinciale Geneeskundige Commissie. “Het gaat hier om zware feiten met drie slachtoffers,” sprak de rechter. “De beklaagde staat ook in contact met minderjarigen en de kans op recidive dreigt.” De advocaat van het 19-jarig meisje uit Ruisbroek is opgelucht met het vonnis. “We zijn tevreden met de straf”, zegt meester Cecile Kenis. “Het is een zware straf, die goed gemotiveerd werd door de rechtbank. Dat de man nog altijd actief is als tandarts, baart ons wel veel zorgen. Mijn cliënte heeft het nog altijd moeilijk met de zaak. Ze was heel jong en moet het nog volledig verwerken.”